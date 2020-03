Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Sofia a aprobat vineri instituirea starii de urgența din cauza crizei coronavirusului, relateaza Reuters. Masura este in vigoare pana la data de 13 aprilie, pentru a preveni astfel raspandirea coronavirusului, in condițiile in care țara vecina a inregistrat un numar de 23 de cazuri…

- Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a declarat joi stare de urgenta pentru a combate epidemia de coronavirus, ceea ce-i permite sa utilizeze noi prerogative in timp ce numarul de cazuri de infectare confirmate a crescut la 95 in oras, relateaza Reuters."Ultimele 24 de ore au fost foarte,…

- Inca o tara adopta masuri de securitate de urgenta pentru a evita raspandirea coronavirusului. Pentru a opri raspandirea coronaviruslui guvernul israelian a anuntat inasprirea conditiile de acces in...

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat stare de urgenta de 30 de zile, joi, dupa ce au fost raportate cazuri de coronavirus in orasul Betleem din Cisiordania, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Decretul a fost anuntat de premierul palestinian Mohammed Shtayyeh la cateva ore dupa…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat stare de urgenta de 30 de zile, joi, dupa ce au fost raportate cazuri de coronavirus in orasul Betleem din Cisiordania, informeaza Reuters. Decretul a fost anuntat de premierul palestinian Mohammed Shtayyeh la cateva ore dupa ce oficialii au inchis Biserica…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 170, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- Virusul ucigator din China este de neoprit. Coronavirusul o luat 170 de vieti pana la momentul actual, iar aproape 8.000 de persoane sunt infectate, virusul raspandindu-se cu repeziciune in 15 tari de pe alte continente.

- Guvernatoarea din Porto Rico, Wanda Vazquez, a declarat marti stare de urgenta si a activat Garda Nationala, dupa o serie de cutremure, dintre care unul de o magnitudine de 6,4, cel mai puternic cutremur produs in insula caraibiana din ultimii 102 ani, transmite Reuters.