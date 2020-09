Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care este gasit vinovat, Wesley Barnes, in varsta de 37 de ani, din Arkansas, un rezident in Thailanda, unde lucreaza ca profesor de engleza, risca pana la doi ani de inchisoare. In pofida epidemiei covid-19, care a afectat dur turismul, thailandezii si straini continua sa frecventeze statiuni…

- Un cetatean american este vizat de proceduri judiciare in Thailanda, din cauza ca a postat un comentariu negativ, pe site-ul Tripadvisor, cu privire la un complex turistic, care a depus plangere, au anuntat sambata autoritatile, relateaza AFP.In cazul in care este gasit vinovat, Wesley Barnes,…

- Ziarul Unirea Tanar din Alba injunghiat in plina strada. Unul din agresori a fost reținut, doi sunt CAUTAȚI de poliție Un tanar in varsta de 25 de ani, din comuna Doștat, a fost reținut de catre polițistii din Sebeș, in urma unui incident in care acesta impreuna cu alți prieteni ar fi fost implicat…

- Curierul de droguri din Australia care a intrat cu o duba plina de metamfetamina in doua mașini de poliție a fost trimis la inchisoare, vineri, de catre o instanța din New South Wales, potrivit CNN. Ofițerii de poliție au descris accidentul ca “una dintre cele mai ușoare capturi de droguri” facute vreodata.

- Un tanar in varsta de 24 risca sa stea dupa gratii pana la 7 ani, dupa ce ar fi furat un telefon mobil. Totul s-ar fi intamplat in seara zilei de 8 iulie, pe strada Alecu Russo din Chișinau. Suspectul, originar dintr-o localitate din Caușeni, a fost reținut pe un termen de 72 de ore in Izolatorul de…

- Un barbat din China a stat in inchisoare timp de 27 de ani pentru o crima pe care nu a comis-o. Cetatenul chinez, pe nume Zhang Yuhuan, a declarat ca a fost torturat si fortat de politisti sa isi asume vina.

- Un barbat in varsta de 32 de ani originar din raionul Strașeni ar fi furat mai multe telefoane mobile, laptopuri și articole vestimentare in valoare de 18 830 lei din trei apartamente amplasate in sectorul Botanica. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore in Izolatorul de detenție provizorie al Direcție…

- Studentul american Trevor Reed a fost condamnat joi in Rusia la noua ani de inchisoare pentru ultraj cu violenta, informeaza Reuters. Instanta a retinut ca el le-a pus in pericol viata celor doi politisti care l-au arestat vara trecuta, dupa o petrecere la Moscova, noteaza Agerpres. Reed, student…