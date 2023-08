Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Simeria, ca din ministerul pe care il conduce vor fi reduse circa 150 de posturi, el adaugand ca fara masurile de scadere a deficitului bugetar, Romania se va afla in situatia de pierde fonduri europene si de a fi…

- Grindeanu: Trenurile vor circula cu 160 de kilometri la ora intre Curtici și Sighișoara, pe un traseu care trece și prin Alba Lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata Simeria – Gurasada se vor incheia in primavara anului viitor, astfel ca din a doua jumatate a lui 2024 trenurile vor putea circula…

- Lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata Simeria - Gurasada se vor incheia in primavara anului viitor, astfel ca din a doua jumatate a lui 2024 trenurile vor putea circula cu viteza de 160 de km/h de la Curtici pana la Sighisoara, a declarat, miercuri, ministrul

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus miercuri ca lucrarile de pe santierul liniei de cale ferata Apata-Cata inregistreaza un „progres extrem de slab”, ajungand la doar 17,5%, scrie News.ro. Peste 600 milioane euro vor costa lucrarile pe secțiunea unde se va construi cel mai lung tunel…

- Pentru ca timpul nu ii permite, iar coloanele auto pe Valea Prahovei se intind pe zeci de kilometri, caci, asemenea predecesorilor sai, nici Sorin Grindeanu nu a facut nimic pentru construirea unor variante ocolitoare la stațiuni, ministrul va descinde din elicopter pe șantierul feroviar. Surse neoficiale…

- Podul peste Dunare de la Braila - supranumit Golden Gate de Romania - este inaugurat astazi. Lucrarile, care au costat jumatate de miliard de euro, s-au terminat cu doi ani intarziere. Inca nu sunt gata șoselele de legatura. Insa va fi taiata panglica, intr-o ceremonie la care participa și președintele…

- ”In 6 iulie vom putea sa dam in circulatie pe varianta Macin, am fost si pana acolo, lucrarile sunt in proportie de aproximativ suta la suta finalizate, mai sunt cateva lucruri de pus la punct”, a anuntat ministrul Transporturilor, aflat in vizita la Podul de la Braila. Sorin Grindeanu a precizat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus duminica, in cadrul emisiunii „In fața ta”, la Digi24, ca este mulțumit de modul in care au mers lucrurile privind autostrada A7, precizand ca, din 13 contracte, pe tronsonul Ploiesti-Pascani, 11 apartin unor companii din Romania.