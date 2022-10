Stiri pe aceeasi tema

- PREMIERA… Din dorința permanenta de a gasi calea prin care conducerea Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad sa raspunda cat mai rapid așteptarilor publicului, va informam ca incepand din 21 octombrie, toți cei interesați de actul cultural generat de muzeu vor putea achiziționa bilete de intrare la evenimentele…

- Aproape 500 de ieseni si-au manifestat deja intentia de a scapa de „rablele" din parcare. Primaria a luat in evidenta un numar de 480 de cereri in acest sens: fiecare proprietar ar urma sa primeasca o suma de 3.000 lei, fara a fi obligat sa achizitioneze o alta masina. Important: potrivit municipalitatii,…

- Sindicaliștii FSANP sustin ca in unele penitenciare ''condițiile de munca sunt la nivelul Evului Mediu'' și ca s-a ajuns aici pentru persoanele din conducere ''au fost interesate doar sa nu uite PIN-ul de la cardul de salariu'

- Familia Glazer, care patroneaza clubul Manchester United inca din anul 2005, ar fi stabilit prețul pentru care ar fi dispusa sa vanda gigantul din Premier League. Suma pe care americanii o vor in schimbul formației de pe Old Trafford se ridica la 3,75 miliarde de lire sterline (aproximativ 4,3 miliarde…

- Cu transmisiuni in direct toata ziua de la nunta liderului AUR George Simion, Romania TV a fost urmarita la nivelul intregii tari, in fiecare minut, de 390.000 de telespectatori. A fost cel mai urmarit post TV si, la mustata, a luat fata Pro TV (cu doar o mie de telespectatori in plus), potrivit Pagina…

- Vizita importanta, joi, la Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”, unde reprezentanți ai Abu Dhabi Ports Group din Emiratele Arabe Unite și a ADQ Abu Dhabi, insoțiți de ministrul Sorin Grindeanu s-au intalnit cu cei din conducerea aeroportului.

- Adolescentii interesati sa isi implineasca pasiunile sau sa isi descopere pasiuni noi, intr-un mediu prietenos si organizat, pot participa, incepand de azi, la CURSURILE PENTRU ADOLESCENTI, organizate de Atelierele ILBAH. Cursurile de Design, Moda, Cooking, Grafica, Programare, Business, Management,…

- AutoDel este un dealer auto cu sedii atat in Suceava cat și in București. De aici puteți achiziționa mașini in rate sau prin diverse programe avantajoase pentru orice client. O mașina este indispensabila atat pentru familii cat și pentru diverse locuri de munca, deci este un tip de achiziție ...