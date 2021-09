Multumiri domnului doctor Nagy Gheorghe

Bună ziua. Ma numesc Marilena Stan, sunt din București si am fost în vacanta la Bălan, unde am căzut și am fost operata la picior la spitalul din Zalau. As vrea sa-i mulțumesc doctorului Nagy Gheorghe pentru mainile de aur care le are. Am 70 de ani și si vreau sa spun ca spitalul din Zalau este unul bun și medicii s-au comportat… [citeste mai departe]