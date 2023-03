Prima zi din saptamana pare ca este și cea mai grea. Mulți ajung seara acasa obosiți dupa prima zi de munca, mai ales daca au petrecut mai mult decat ar fi trebuit in ziua de duminica. Pentru a va destinde va propunem testul pe care il rezolva doar geniile. Va puteți destinde intr-un mod placut […] The post Testul pe care il rezolva doar geniile. Gasește cele 6 diferențe din imagini in doar 17 secunde appeared first on Playtech Știri .