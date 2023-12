Testul de atenție al săptămânii! Trebuie să găsești ursul polar și alte 10 obiecte ascunse în imagine Playtech Știri iți prezinta testul de atenție al saptamanii. In ilustrația cu copii care se joaca la un parc de distracții de iarna, trebuie sa identifici un urs polar și alte 10 obiecte ascunse. Crezi ca reușești sa te concentrezi sa le identifici pe toate? Provocarea nu este atat de grea pe cat ai putea […] The post Testul de atenție al saptamanii! Trebuie sa gasești ursul polar și alte 10 obiecte ascunse in imagine appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

