- "Avand in vedere ca cea mai recenta tranșa din lotul de teste achiziționate a fost distribuita catre unitațile de invațamant in cursul acestei zile și in aceasta noapte,din cauza intarzierilor in livrarea materialelor, s-a decis schimbarea temporara, pentru saptamana 13-17 decembrie, a zilelor in care…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca urmeaza sa primeasca in noaptea de duminica spre luni inca doua milioane de teste rapide antigen din saliva, din partea unei societati care avea ca termen de livrare data de 20 decembrie. In cursul zilei de luni, testele vor fi trimise in teritoriu.…

- V. S. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a anunțat, la inceputul acestei saptamani, ca a organizat și a coordonat preluarea, de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, depozitarea la Unitatea de Jandarmi Campina și distribuirea unui numar de 278.500 de teste rapide pentru determinare…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca va fi publicata zilnic pe site-ul edu.ro rata de incidenta COVID-19 pentru fiecare localitate in parte, astfel incat fiecare unitate de invațamant preuniversitar sa poata decide asupra sistemului de desfasurare a cursurilor (online sau fata…

- Prefectul județului Hunedoara, Calin Petru Marian, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pentru a aproba scenariile de funcționare a unitaților/instituțiilor de invațamant din județul Hunedoara, pentru perioada 22 – 26 noiembrie 2021. A fost adoptata Hotararea nr. 165/19.11.2021…

- Solicitarea autoritatilor din educatie acceptata de CNSU De saptamâna viitoare, copiii din localitatile cu rata de incidenta a cazurilor de COVID sub pragul de 3 la 1.000 de locuitori pot reveni în salile de clase, indiferent de rata de vaccinare a personalului din scoli. …

- In data de 11 noiembrie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgența, prin Hotararea CNSU nr. 102/2021, a abilitat Ministerul Sanatații sa elaboreze o procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva, care urmeaza a fi utilizate in unitațile de invațamant.…