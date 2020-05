Stiri pe aceeasi tema

- Acesti cercetatori sunt printre primii din lume care au demarat un studiu pentru a afla daca purtarea mastii poate sa ii impiedice pe purtatorii simptomatici si pe cei asimptomatici ai virusului SARS-CoV-2 sa infecteze alti indivizi. Coordonati de profesorul Yuen Kwok-yung, un renumit expert din domeniul…

- Teste realizate pe hamsteri au dovedit ca utilizarea mastii sanitare reduce in mod considerabil raspandirea noului coronavirus, au anuntat duminica oamenii de stiinta de la Universitatea din Hong Kong, informeaza AFP. Acesti cercetatori sunt printre primii din lume care au demarat un studiu pentru a…

- Teste pe hamsteri au dezvaluit ca purtarea la scara larga a mastilor reduce transmiterea noului coronavirus, potrivit unei echipe de experti din Hong Kong, informeaza AFP. Cercetarea facuta la Universitatea din Hong Kong este printre primele dedicate investigarii daca mastile pot opri purtatorii…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa" a facut publice o serie de informatii cu privire la prima luna de activitatea a laboratorului de biologie moleculara din cadrul CEMEX unde se fac teste ale esantioanelor prelevate pentru determinarea prezentei coronavirusului. Astfel, in prima luna…

- Ovidiu Onea, un antreprenor clujean stabilit in Asia, a profitat de cererea uriasa pentru echipamente de protectie la nivel mondial si a devenit, in doar 3 luni, un „mogul al mastilor”, asa cum l-a numit The Guardian.

- Un nou studiu realizat de Universitatea din Tokyo a constatat ca timpul trece de fapt cu o viteza diferita in virful cladirilor inalte și pe pamint. O echipa de cercetatori a urcat pe "Arborele cerului” din Tokyo — turnul de televiziune din Japonia, care este cea de-a doua cea mai inalta structura din…

- Terapia cu plasma nu si-a dovedit eficacitatea si se afla inca intr-un stadiu experimental, a precizat marti un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii din India, in urma informatiilor din mass-media potrivit carora mai multe spitale din India trateaza pacientii diagnosticati cu COVID-19 folosind…

- Mica localitate italiana Vo, de 3300 de locuitori a testat toata populatia si a impus o carantina foarte stricta in cazul celor infectati si a contactelor acestora. Coreea de Sud, cu o populatie de 50 de milioane de locuitori, si-a incetinit semnificativ epidemia fara sa inchida orase intregi si fara…