Teste COVID false, depistate la Vama Giurgiu Un nou caz de folosire a testelor false COVID a fost depistat de polițiștii de frontiera giurgiuveni; aceștia au depistat patru cetațeni bulgari care au prezentat pentru control autoritatilor competente, teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2. Potrivit reprezentanților IPTF Giurgiu, in cursul zilei de ieri, in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier, s-au prezentat pe sensul de intrare in tara, patru barbați, cu varste cuprinse intre 38 și 41 de ani, toți de cetatenie bulgara, care au prezentat pentru control teste PCR cu rezultate negative pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

