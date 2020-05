Teste contra cost la Cluj pentru identificarea persoanelor care au fost infectate cu Covid 19

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din totalul persoanelor din judetul Botosani care s-au infectat cu virusul COVID-19 au fost declarate vindecate, se arata intr-o informare de presa transmisa, miercuri, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia Prefectului. Potrivit informarii, care se bazeaza pe raportarea…

- Luni, 27 aprilie 2020, la nivelul județului Alba, erau 166 persoane depistate pozitiv, 104 persoane vindecate și 9 decese. Duminica, in laboratorul SJU au fost prelucrate 77 de teste, in total fiind efectuate pana acum 6390 de teste, informeaza DSP Alba. Post-ul Alba, COVID 19: DSP a transmis numarul…

- In țara au fost confirmate 115 cazuri noi de infectare cu noul Coronavirus. Astfel, cifra totala a persoanelor infectate a ajuns la 2049.Pe parcursul zilei de astazi au fost procesate 594 de probe.Din cele 115 cazuri noi, un caz este de import din Marea Britanie și 114 locale.

- Incepand cu ziua de ieri, cifra totala a persoanelor confirmate de Covid-19, va conține și numarul persoanelor care se trateaza la domiciliu (cu forme ușoare ale bolii), conform Ordinului 385 din 9 aprilie 2020.

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca alarmant. Pe parcursul zilei de duminica, 12 aprilie, au fost confirmate alte 102 cazuri de infectare cu coronavirus, din 439 probe procesate. In total, numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 1.662.

- Pana astazi, 8 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 209 persoane…

- Ziarul Unirea Alte 5 noi decese in randul persoanelor infectate cu COVID-19. Numarul acestora a ajuns la 162 Conform Grupului de Comunicare Strategica au fost semnalate alte 5 noi decese in randul persoanelor infectate cu coronavirus, bilnațul total ajungand la 162 de ... Alte 5 noi decese in randul…

- Cu ajutorul acestei linii de PCR, vom putea diagnostica rapid pacienții suspecți de COVID-19, pentru a veni in sprijinul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, scurtand astfel timpul de așteptare al rezultatului. In acest fel, medicii vor putea decide prompt maniera in care vor aborda terapeutic fiecare…