Testarea noinvazivă, multe necunoscute Lipsa de informare este principala problema in testarea noinvaziva a elevilor pentru infectare cu COVID-19, susțin sindicaliștii din invațamant. Lipsa spațiilor in care sa fie ținuți elevii depistați pozitiv in urma testelor noninvazive COVID este una dintre principalele probleme pentru foarte multe unitați de invațamant preuniversitar. “Trebuie sa ai sali de clasa special amenajate unde sa ii ții pe elevii depistați pozitiv, pana cand vor fi preluați. Aceasta este o mare problema pentru școlile care sunt supraaglomerate”, a declarat, pentru “Romania libera”, președintele Federației Sindicatelor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

