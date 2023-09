Stiri pe aceeasi tema

- Noul an școlar incepe, pe langa confirmarea conducerii inspectoratului, și cu numirile de directori pentru posturile ramase neocupate, fie prin pensionarea titularilor, fie prin demisie. Conform datelor transmise de conducerea ISJ Neamț, lista directorilor numiți cuprinde urmatoarele nume: – Oancea…

- ■ nedoritul incident s-a petrecut la Dumbrava Roșie ■ șoferul era beat, i s-a intocmit dosar penal și are de achitat o amenda de 3.480 de lei ■ permisul i-a fost suspendat pe o perioada de 4 luni ■ Scene ca-n filme au avut loc pe o strada din comuna Dumbrava Rosie, un conducator auto […] Articolul Pericol…

- ■ trei tineri au fost arestați in cazul decesului tinerei de 16 ani ■ necropsia a indicat faptul ca moartea a fost cauzata de consumul catinonei, drog cu acțiune simultana și euforica ■ in urma a perchezițiilor domiciliare la cei trei tineri au fost descoperite peste 300 de grame de canabis, cantare…

- ■ tanara venise in Neamț pentru a participa la Conferința ”Model United Nations” ■ O adolescenta din București a murit la 31 iulie, in casa prietenului ei din Dumbrava Roșie. In jurul orei 1,39, polițiștii Secției de poliție rurala Savinești au fost sesizați prin apel la numarul de urgența 112 de catre…

- ■ un tanar din Bicaz a fost prins in culpa la Secu ■ i s-a intocmit dosar penal pentru mai multe infractiuni ■ pe soselele judetului, la final de saptamana, au avut loc si alte incidente nedorite ■ Pe data de 9 iulie 2023, politisti nemteni au actionat pe un drum des frecventat de turisti, […] Articolul…

- ■ la cea de a doua proba au absentat 54 de candidați, din cei 4.244 inscriși ■ 41 de copii cu probleme de sanatate au avut asigurate condiții speciale ■ examenul este monitorizat din partea Ministerului Educației de inspectoarea Maria Vatamanu, care a vizitat școlile din Candești, Ruseni, Borlești și…

- ■ din cauza celor trei saptamani de greva a angajaților din Educație și DSP s-a rezumat la bifarea formala a acțiunii de combatere a consumului de alcool la tineri, dand doar sfaturi ■ conform evidențelor DSP, in anul 2022, medicii de familie au raportat 142 de cazuri noi de tulburari mintale ■ Luna…

- ■ in Neamț, se afla inca in greva 3.870 de salariați dintre cei care au semnat pentru protest ■ greva nu poate fi oprita doar daca 50% plus 1 din procentul celor care au aderat semneaza ca renunța ■ in cateva unitați orele se țin, iar la Școala Tupilați un singur cadru didactic se afla […] Articolul…