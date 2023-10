Stiri pe aceeasi tema

- Redacția SpyNews.ro iți propune in aceasta seara de duminica un test de iluzie optica. Doar 5% dintre persoane pot observa broasca ascunsa in imagine in doar 21 de secunde! Persoanele cu IQ ridicat pot rezolva acest test de iluzie optica.

- Redacția SpyNews.ro iți propune in aceasta seara de sambata un test de iluzie optica! Tot ce trebuie sa faci este sa identifici hipopotamul din imagine. Ai la dispoziție 9 secunde pentru a da raspunsul corect.

- O iluzie optica a starnit interesul a mii de internauți, dupa ce utilizatorii au intampinat dificultați in a gasi raspunsul corect. In cazul in care poți gasi unde se afla lampa din imagine in doar 5 secunde, atunci te poți lauda cu un IQ peste media generala globala. Studiile arata ca cei care fac…

- Redacția SpyNews.ro va propune in aceasta dimineața un test de iluzie optica. Tot ce trebuie sa faceți este sa identificați pizza din imagine in doar 11 secunde. Doar 2% dintre persoanele cu un IQ ridicat gasi raspunsul corect in timpul dat.

- In acesta seara, redacția SpyNews.ro va propune un test de iluzie optica. Doar 5% dintre oameni pot observa floarea soarelui ascunsa printre albinele din imagine in doar 11 secunde. Testeaza-ți abilitațile și vezi daca ai un coeficient de inteligența crescut.

- O imagine ce prezinta un desen de tip doodle a facut senzație și s-a transformat intr-o iluzie optica virala. Tot ce ai de facut este sa te uiți atent și sa gasești iepurașul din imagine in cel mult 7 secunde. Doar cei cu privire agera de vultur reușesc.

- Imginea surprinsa de un fotograf in natura a devenit unul dintre cele mai tari teste de iluzie optica. Aceasta este cea mai tare iluzie optica a dimineții. Doar geniile pot gasi leopardul din imagine in doar 7 secunde. Aceasta este iluzia optica a dimineții. Numai geniile pot detecta leopardul din imagine…

- Redacția SpyNews.ro iți propune in aceasta seara un test IQ iluzie optica! Tot ce trebuie sa faci este sa identifici barca din imagine in doar 8 secunde. Acest test a fost o provocare pentru internauți. Doar 1 din 10 persoane a reușit sa dea un raspuns corect in timp record.