Tesla pregatește producția vehiculului electric „Redwood” la un preț accesibil, din iunie 2025, și construirea unei fabrici auto in India. Elon Musk are in plan sa fabrice camionete „Cybertruck” și robotaxiuri electrice autonome la scara larga pentru a schimba peisajul urban actual, care e bazat pe vehicule alimentate cu combustibili fosili. Citește și:Edilul a recunoscut […]