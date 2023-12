Tesla, în pericol: liderul mondial al mașinilor electrice pe cale să fie detronat Tesla este pe cale sa piarda prima poziție in ceea ce privește vanzarile de autoturisme electrice la nivel mondial. B loomerg noteaza ca sunt șanse mari ca Tesla sa fie depașita la capitolul unitați vandute inca din trimestrul 4 al acestui an de catre compania chineza BYD. Acest lucru ar putea marca atat un punct de cotitura simbolic pentru industria mașinilor electrice, cat și o noua confirmare a ascensiunii companiilor chineze in acest sector. De cealalta parte, rivalul lor BYD a anunțat ca intenționeaza sa construiasca in Ungaria, la Szeged, o uzina de mașini electrice in cadrul unei investiții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

