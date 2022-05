Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a explicat liberalilor de ce PNL e un partid atat de important pentru Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- In mod normal, Rusia ar trebui sa aiba propria "casa" la Forumul Economic Mondial de la Davos, o vitrina pentru liderii de afaceri și investitori, scrie Reuters, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dupa ce Nicolae Badea i-a invitat pe jucatorii lui Dinamo la o masa, pentru a-i motiva inaintea barajului de retrogradare cu U Cluj, de pe 21 mai, Danuț Lupu a declarat ca nu vede o tragedie din faptul ca jucatorii au ieșit in oraș la un pahar de vin. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Jerry Bruckheimer, producatorul seriei de filme "Pirates of the Caribbean", a confirmat ca Johnny Depp nu va reveni curand in franciza cinematografica, relateaza luni contactmusic.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Vlad Hosu, avocatul lui Cristian Popescu Piedone, a venit la sediul DNA și facut declarații in legatura cu audierea primarului Sectorului 5 al Capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Oferta directorului Tesla, Elon Musk, pentru preluarea Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca "probabil" nu se va intoarce pe Twitter, relateaza joi agentia…

- Fundasii echipei Bayern Munchen, Niklas Suele si Alphonso Davies, ar putea reveni in echipa pentru meciul din Bundesliga din weekend-ul ce va veni, ei fiind aproape recuperati in urma unor probleme de sanatate, scrie DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tehnicianul Dusan Uhrin Jr. a declarat, miercuri, la sosirea in Romania pentru o eventuala preluare a conducerii echipei Dinamo, ca negocierile urmeaza si ca a venit pentru ca a fost chemat sa ajute, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…