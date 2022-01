Stiri pe aceeasi tema

- Dunele de nisip din deșertul arab au fost acoperite de zapada. Fenomenele rare specifice iernii au cuprins Arabia Saudita înca de la începutul anului, dupa ce a nins abundent în mai multe regiuni, spre bucuria localnicilor, scrie CNN. Peisajele din Arabia Saudita s-au transformat…

- Un strat subțire de zapada s-a așezat peste dunele de nisip din orașul Ain Sefra din Algeria, in condițiile in care temperaturile au scazut in deșertul Sahara pina la -3 grade Celsius. Este pentru a patra oara in ultimii 42 de ani cind ninge in Ain Sefra, dupa ninsorile care au avut loc in anii 1979,…

- O furtuna rara de grindina a lasat dune de nisip acoperite de zapada in afara orașului Badr din Arabia Saudita, marți. Imaginile cu drone arata peisajul alb neobișnuit din provincia Medina. Localnicii s-au adunat pentru a se bucura de peisaj și de mașinile care circula pe o autostrada din apropiere.…

- Vremea se racește in toata țara inaintea Craciunului. Va ninge la munte, iar in regiunile sudice va ploua, insa in Ajunul Craciunului temperaturile vor crește ușor. O masa de aer rece va cuprinde țara in aceasta saptamana, astfel ca temperaturile vor scadea semnificativ, iar nopțile vor fi foarte reci.…

- Vremea s-a schimbat radical in doar 24 de ore, la Poarta Raiului, unde a nins astazi ca in povesti, iar stratul de zapada depus este deja semnificativ. Hotelierii din zona se gandesc deja la debutul sezonului de schi, in zona existand partii pe care zapada persista pana in luna martie. Temperaturile…

- Ninge in Munții Fagaraș și s-a depus strat de zapada, anunța reprezentanții Salvamont Argeș. In Munții Fagaraș, la altitudini mai mari de 1.800 de metri ninge și s-a depus strat de zapada. De...