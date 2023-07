Terra a trecut prin cea mai călduroasă zi măsurată vreodată Centrul Național american pentru Predictii de Mediu a anunțat, miercuri, ca luni, trei iulie, a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel mondial. Temperatura medie globala a ajuns la 17,01 grade Celsius, depasind recordul din august 2016 de 16,92 grade Celsius, in timp ce valurile de caldura s-au facut simtite in intreaga lume. Sudul Statelor Unite a fost in ultimele saptamani sub o cupola de caldura intensa. In China, un val de caldura persistent a adus temperaturi de peste 35 grade C. In Africa de Nord s-au inregistrat temperaturi de aproape 50 de grade Celsius. 8,7 grade Celsius… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea a fost martora unui moment istoric. Vorbim despre cea mai calduroasa zi din istorie, la nivel mondial, inregistrata luni, 3 iulie 2023, relateaza spotmedia.ro .Potrivit sursei citate, temperatura medie globala a fost de 17,01 grade Celsius, depasind precedentul record din august 2016, care…

- Luni, 3 iulie, a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel mondial, potrivit datelor transmise de Centrul National american pentru Predictii de Mediu. Temperatura medie globala a ajuns la 17,01 grade Celsius, depasind recordul din august 2016 de 16,92 grade Celsius, in timp ce valurile…

- Luni, 3 iulie 2023, a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata de meteorologi la nivel mondial, arata datele transmise de Centrul National din Statele Unite pentru Previziuni de Mediu, potrivit agenției de știri Reuters, preluata de Agerpres.Astfel, temperatura medie globala a fost luni de 17,01…

- Oamenii din Marea Britanie sunt nevoiți sa plateasca peste 28% din salariul mediu pe chirie, iar chiria medie a ajuns la 1.126 de lire sterline in luna aprilie, cu 110 lire mai mult decat in urma cu un an.

- Lumea ar putea depasi, in 2023 sau in 2024, actualul record de temperatura medie, din cauza schimbarilor climatice, dar si a revenirii fenomenului meteorologic El Nino, spun oamenii de stiinta din domeniul climei. Lumea ar putea depasi, in 2023 sau in 2024, actualul record de temperatura medie, din…

- Lumea ar putea depasi, in 2023 sau 2024, actualul record de temperatura medie, din cauza schimbarilor climatice, dar si a revenirii fenomenului meteorologic El Nino, spun oamenii de stiinta din domeniul climei, relateaza Reuters.Modelele climatice sugereaza ca, dupa trei ani de fenomen meteorologic…

- Modelele climatologice sugereaza ca dupa trei ani de manifestare a tiparelor meteorologice asociate cu fenomenul La Nina in Oceanul Pacific, care scad in general usor temperaturile globale, omenirea ar putea sa asiste la revenirea fenomenului El Nino, omologul sau mai clad, in a doua jumatate a acestui…

- El Nino face ca vanturile care bat spre vest de-a lungul ecuatorului sa incetineasca, iar apa calda sa fie impinsa spre est ceea ce creaza temperaturi mai calde la suprafața a oceanului. Apariția acestea ar putea duce la un nou record de temperatura medie in 2023 sau 2024, relateaza Reuters.„El Nino…