O explozie deosebit de puternica a avut loc in ziua de Craciun in orașul american Nashville. A fost decretata starea de urgența dupa explozia intenționata de vineri. Peste 40 de cladiri au fost afectate de suflul deflagrației, in momentul in care o rulota a fost aruncata in aer. In aceasta dimineața, poliția a anunțat ca a gasit la fața locului resturi umane. John Drake, ofițer de poliție: „In aceasta dimineața (vineri, n.red.), in jurul orei 5:30, ofițerii au raspuns unui apel care raporta ca s-au tras focuri de arma in centrul orașului. In timpul cercetarilor ofițerii au gasit o furgoneta din…