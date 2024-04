Stiri pe aceeasi tema

- 1.373 de blocuri din București nu au apa calda, ceea ce reprezinta 14% din totalul imobilelor, arata datele publicate pe site-ul Termoenergetica, scrie Agerpres. Majoritatea lucrarilor vor fi terminate pana vineri, 26 aprilie, dar in unele zone abia la finalul lunii.In Sectorul 1 sunt afectate 331 de…

- ELCEN anunța o avarie majora in rețeaua de termoficare operata de Termoenergetica. CET București Vest a fost indisponibilizata, iar CET Grozavești nu mai furnizeaza apa de adaos. Centrala nu poate fi repornita. ”Avarie majora in reteaua de termoficare operata de Termoenergetica. CET Bucuresti Vest indisponibilizata.…

- Veste buna pentru șoferi! Duminica, 31 martie 2024, se reia circulația pe Podul Grant, sensul de mers spre Strada Turda. ”De duminica se va putea circula din nou pe Podul Grant din capitala, pe firul Crangasi-Turda.Va fi reluata si circulatia tramvaielor de pe linia 41, pe ambele sensuri, fara macaz.Lucrarile…

- Cele mai multe avarii sunt inregistrate in Sectorul 2, insa probleme exista și in celelalte sectoare ale Capitalei.Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunța joi, 21 martie 2024, noi avarii in sistemul de termoficare. Peste 600 de imobile, printre care și spitale, au probleme cu apa…

- ”Ca urmare a unei disfunctionalitati constatate in cadrul sistemului de distributie a gazelor naturale amplasat la limita sectoarelor 1 si 5 din municipiul Bucuresti, ce a afectat 12 strazi din zona Sf. Constantin – Mihail Kogalniceanu, pentru a pune in siguranta consumatorii, Distrigaz Sud Retele a…

- , furnizarea agentului termic pentru apa calda si incalzire va fi sistata pentru aproximativ 1100 de blocuri din Sectorul 4. Compania a precizat, luni, intr-un comnicat de presa, ca in urma avariei sunt afectate aproximativ 1.100 de blocuri, insa punctele termice care alimenteaza imobilele din zona…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a anunțat luni, 12 februarie, ca furnizarea agentului termic pentru apa calda si incalzire va fi oprita pana pe 14 februarie, ora 23.30, pentru aproximativ 1.100 de blocuri din Sectorul 4, din cauza unei avarii la Magistrala Berceni.„Avaria s-a produs pe…

- O conducta veche de 50 de ani a suferit o avarie și s-a sistat furnizarea agentului termic pentru apa calda și incalzire catre un numar de 370 blocuri din Sectorul 2 pana joi seara, in cel mai bun caz, potrivit Termoenergetica București, noteaza Mediafax.Compania Municipala Termoenergetica București…