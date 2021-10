Termoenergetica, după ce un copil a căzut într-o groapă cu apă fierbinte: Există multe zone cu probleme similare. Resursele sunt limitate Termoenergetica a transmis, marți, dupa incidentul din sectorul 1, cand un copil a suferit arsuri dupa ce a cazut intr-o groapa cu apa fierbinte, ca sunt multe zone cu conducte fisurate in Capitala, insa resursele companiei sunt limitate și nu pot acoperi toate problemele care apar. Incidentul a fost semnalat la call-center luni, la ora […] The post Termoenergetica, dupa ce un copil a cazut intr-o groapa cu apa fierbinte: Exista multe zone cu probleme similare. Resursele sunt limitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce un copil de noua ani a cazut intr-o groapa cu apa clocotita, din Sectorul 1 al Capitalei, ajungand la spital cu arsuri de gradul trei, acum cei de la Termoenergetica ies și ei public cu o reacție pe acest subiect. Oficialii susțin ca nenorocirea s-a intamplat din cauza faptului ca resursele…

- Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca […] The post Incident…

- Un copil a cazut, luni seara, pe o strada din București, intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda și a ajuns la spital cu arsuri. Termoenergetica a transmis, marți, referitor la acest incident, ca, in Capitala sunt multe zone cu conducte fisurate, iar angajații care intervin sunt prea puțini…

- Reprezentanții Termoenergetica susțin ca resursele companiei sunt limitate și avertizeaza ca din cauza starii de degradare a conductelor, in Capitala exista multe zone cu probleme. Reacția apare dupa ce un copil a cazut intr-o groapa sapata pentru a repara o conducta de apa calda. Incidentul…

- Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca […] The post Incident…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic de Urgența Marie Curie, din Capitala, dupa ce o priza a luat foc. Incidentul s-a produs in jurul orei 02.00, intr-un magazin din incinta spitalului. Pompierii au ajuns de urgența cu patru autospeciale, dar focul a fost stins…

- O rupere de nori a inundat mai multe strazi din municicpiul Cluj, seara trecuta. Un șofer a tras spaima vieții cand, respectand un indicativ de ocolire, s-a prabușit cu tot cu mașina intr-un șanț. Groapa nu era vizibila din cauza apei acumulata pe strazi. Din fericire, șoferul nu a fost ranit. Internauții…

- O șina de tramvai de pe traseul liniei 19 din București s-a dilatat din cauza caldurii, susțin reprezentanții STB, s-a curbat și a ieșit din asfalt. Linia a fost inlocuita, dar incidentul ridica mari semne de intrebare privind siguranța calatorului din Capitala in timpul uei calatorii cu tramvaiul.…