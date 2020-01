Termo vrea să renunţe la abonaţii răzleţi Furnizorul de caldura al orasului, SC Termo Craiova SRL, face o inventariere a blocurilor debransate de la sistemul centralizat de incalzire. Scopul este acela de a gasi o rezolvare pentru blocurile care au foarte putini consumatori abonati. Termoficarea s-a trezit in situatia in care in unele blocuri mai exista un singur consumator sau doi-trei. Facem aceasta inventariere fiindca se impune. Ne-am trezit ca avem blocuri cu un singur consumator si acela doar pe caldura, ca pentru apa si-a pus boiler. Va dau un exemplu: blocul O1, in Vasile Conta, unde avem un singur consumator, care ia de la noi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

