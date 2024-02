Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare al doilea respondent al primul sondaj național de opinie publica privind integritatea in sectorul justiției – Justiție pentru Moldova – evalueaza corupția ca fiind prezenta in sistemul judecatoresc (48%), sistemul procuraturii (47%) și in poliție (46%), iar 38% considera ca corupția este raspindita…

- Calatoriile cu autobuzul in municipiul Constanta au devenit un real pericol pentru pasagerii tineri si mai in varsta care respecta normele sociale in ceea ce priveste transportul in comun. Din nefericire, sunt destul de frecvente cazurile in care mai ales persoanele in varsta sunt deposedate de bunurile…

- Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar putea fi organizat in aceeași zi cu prezidențialele pentru a asigura o prezența cit mai mare la vot, a declarat directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, la emisiunea „Zi de Zi”. Or,…

- Experții de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) au analizat punctualitatea zborurilor și tarifele companiilor aeriene care opereaza curse de pe Aeroportul Internațional Chișinau in a doua jumatate a anului 2023. In perioada iulie-decembrie 2023, de pe Aeroportul Internațional Chișinau…

- Inceperea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeana ar putea contribui la reintegrarea Republicii Moldova prin oferirea mai multor instrumente, inclusiv noi investiții. O astfel de opinie a exprimat Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), expert…

- De procesele tehnice și practice legate de susținerea procesului de negociere privind aderarea la UE și de implementarea reformelor interne va fi responsabil, cel mai probabil, Biroul pentru Integrare Europeana, creat de guvern in cadrul Cancelariei de Stat. O astfel de opinie a exprimat Iulian Groza,…

- Decizia Consiliului European de a incepe cu Republica Moldova și Ucraina negocierile de aderare a fost una politica, dar progresul in cadrul negocierilor cu Comisia Europeana va depinde de țara noastra, de calitatea negocierilor și de implementarea legislației Uniunii Europene. Aceasta opinie a fost…

- Reforma justiției și combaterea corupției inca nu sunt realizate pe deplin, insa exista progrese bune și palpabile, a declarat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, in cadrul forumului de afaceri europene EUROSFAT 2023, desfașurat astazi la Chișinau. La același eveniment, procurorul-șef al Parchetului…