Termoficarea incearca sa se modernizeze chiar inainte de faliment. Un prim pas a fost facut deja, societatea a achizitionat sase pompe cu circulatie variabila (convertizoare de frecventa). Acestea au inceput sa fie montate in punctele termice. Am achizionat pompe cu circulatie variabila. Acestea reduc consumul de energie electrica la jumatate in PT. Imi regleaza presiunea, daca agentul vine cu presiune poate sa sparga conductele. In acest fel pot sa automatizez mai multe puncte termice. De exemplu PT 1 Sarari , il automatizam in totalitate. Contorii vor fi cititi automat, facem factura si transmitem…