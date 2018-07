Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Brașov critica in termeni duri personalul medical din spitalul Rovinari, care se ascunde in spatele unor proceduri pentru a justifica faptul ca un pacient a murit peste strada de unitatea medicala și nimeni nu a ieșit sa &ici...

- Costul nu trebuie sa fie unul dintre criteriile determinante in alegerea programului de studiu pentru managerii care doresc sa urmeze un MBA, pentru ca poate fi un element inselator de decizie, spune Luiza Domnisoru, director comunicare & CSR in cadrul RCS & RDS, absolventa a MBA-ului Ro­mano-Francez…

- Bancile ezita sa majoreze dobanzile la depozitele standard pe un an, insa pentru a-i convinge totusi pe clienti sa le incredinteze economiile recurg la artificii care le majoreaza rata dobanzii doar pe o anumita perioada sau numai in cazul in care isi tin economiile pentru mai mult de un an la banca.…

- Bogdan Hossu, presedintele Confederatiei Sindicale Cartel Alfa: Voucherele de vacanta sunt un instrument de stimulare a turismului romanesc. Toti cei peste 1,2 milioane de bugetari din Romania vor pri­mi vara aceasta vou­che­re de vacanta in valoare de 1.450 lei, echivalentul unui salariu…

- O femeie din Pitesti a fost bagata in sedinta si „linsata verbal“ de asociatia de parinti si conducerea gradinitei la care este inscrisa fetita sa, dupa ce a refuzat sa plateasca 100 de lei pentru petrecerea de sfarsit de an a copiilor.

- Politistii rutieri iau masuri ferme ori de cate ori constata ca siguranta circulatiei pe drumurile publice este pusa in pericol. Doi sigheteni, implicati in producerea unui accident rutier cu pagube materiale, sunt cercetati pentru comiterea mai multor infractiuni rutiere. Accidentul s-a produs azi-noapte,…

- Trecatorii și autoturismele de pe Bulevardul Lucian Blaga din Municipiul Sebeș sunt in pericol din cauza unui stalp de energie electrica foarte inclinat și care se sprijina doar in fire. Locuitorii din zona se tem ca stalpul ar putea sa cada in orice moment și sa faca victime, mai ales ca prin zona…

- Sistemul de energie nucleara Kilopower a trecut cu brio toate testele de la sol. NASA dezvolta acest tip nou de reactor pentru a furniza energie navelor cu echipaj uman ce calatoresc catre Luna sau chiar Marte.