Stiri pe aceeasi tema

- Termenul pentru depunerea Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular 112) este data de 25 mai 2022, inclusiv, anunța Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Declarația unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala ANAF reaminteste marti, 3 mai, ca termenul pentru depunerea Declaratiei Unice DU privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice Formular 112 este data de 25 mai 2022, inclusiv. Astfel, potrivit ANAF, declaratia unica se completeaza…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala reaminteste contribuabililor ca termenul pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular 112) este data de 25 mai 2022, inclusiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Economie Declarația unica se depune pana la 25 mai 2022, inclusiv mai 3, 2022 10:19 Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește contribuabililor ca termenul pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular…

- Ghidului privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate in particular de persoanele fizice a fost publicat de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Documentul de 14 pagini explica pas cu pas ce trebuie sa faca profesorii in cazul in care iau bani de la copii…

- Doua milioane de contribuabili sunt inregistrati in Spatiul Privat Virtual (SPV), un serviciu gratuit prin intermediul caruia se pot depune declaratii sau cereri, solicita documente sau verifica situatia fiscala proprie, a anuntat joi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Fii la…

- Așa cum știm, marii contribuabili trebuie sa depuna fișierul standard de audit (SAF-T) de la inceputul acestui an, dar au și o perioada de grație de 6 luni pentru depunerea Declarației 406. Ei bine, in Monitorul oficial a fost publicat un ordin ANAF (373/2022) care vine cu unele noutați in ceea ce privește…

- Ca ar fi trebuit sa avem un Cod administrativ mult mai inainte decat acum trei ani este lucru stiut. Din mai multe motive, aparitia acestuia este cat se poate de importanta, constituind primul pas catre ceea ce ar putea asigura o administratie publica eficienta si cresterea capacitatii institutionale…