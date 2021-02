Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe una dintre cele mai circulate șosele din Banat, DN 6, șoseaua care leaga Lugojul de Caransebeș. Șoferul unui autoturism Toyota cu numere de Germania, care circula spre Caransabeș, a pierdut controlul volanului și a patruns…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Arad spre Iratoșu, in zona cartierului Westfield. Evenimentul rutier s-a produs intre un microbuz și un autoturism. „Toate cele trei victime sunt incarcerate. Se acționeaza pentru descarcerare. La intervenție s-a deplasat un echipaj…

- Tragedie intr-o parcare din Franța, unde un șofer roman de camion a murit, strivit intre doua TIR-uri, dupa ce abia coborase din cabina, scrie France Bleu.Nenorocirea s-a intamplat marți, 15 decembrie, in jurul orei 17.00, pe autostrada de langa Biarritz, in apropiere de stația de taxare Negresse, la…

- Accident infiorator intre un camion si o masina. Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite.foto Scene de cosmar au fost surprinse in urma unui accident produs in localitatea Muntenii de sus din Vaslui. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o promotie…

- Atac in orasul german Trier.Cel putin patru persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite in incidentul produs marti dupa amiaza, in oraselul german Trier.Potrivit Politiei, victimele au fost lovite de o masina intr o zona pietonala.Soferul a fost retinut.Deocamdata nu se stie daca este vorba despre…

