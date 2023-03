Stiri pe aceeasi tema

- Primele exit-poll-uri in urma alegerilor pentru 12 consilii provinciale din Tarile de Jos indica o victorie uimitoare a unei formatiuni recent alcatuite intitulate Miscarea Fermier-Cetatean (BBB), dupa mai multe saptamani de campanie populista.Toate sondajele aratau ca partidul fermierilor va inregistra…

- Ionuț Cojocaru este doctor in istorie. A publicat numeroase studii și volume despre istoria Turciei și a spațiului balcanic, avand multiple apariții in presa pe acest subiect. El a acceptat sa vorbeasca intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre miza alegerilor din Turcia din 14 mai, dar și posibilul…

- Aproape toate statele membre ale UE au crescut salariile minime pe economie in 2023 din cauza inflatiei, arata datele de la Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Munca si Viata (Eurofound), scrie Ziarul Financiar.

Volumul aprovizionarii cu gaze rusești in Europa, confirmat de Ucraina, a scazut cu 23%, la 25,1 milioane de metri cubi (mcm) la 19 ianuarie, a raportat agenția de știri Interfax-Ucraina.

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte, aflat in vizita la Washington, a declarat marti ca tara sa ia in considerare trimiterea unui sistem de rachete Patriot in Ucraina, o masura ce ar consolida apararea aeriana a Kievului si ar ajuta la respingerea atacurilor rusesti, relateaza The New York Times.…

Mai multe tinere, unele minore, au fost racolate, din 2019, și duse sa practice prostituția in țari din Europa, dar și in Emiratele Arabe Unite. Polițiștii și procurorii DIICOT au desins, joi, la opt adrese din București.

- Belgia este asteptata sa anunte marti un nou record anual de capturi de cocaina in portul sau din Anvers, probabil peste 100 de tone, pe fondul unei activitati tot mai agresive a cartelurilor de droguri.Porturile din Anvers si Rotterdam, din Olanda, sunt cele doua principale porti de intrare in Europa…

Prețul gazului in Europa a sarit pana la 1.260 de dolari per mia de metri cubi pe fondul știrilor despre explozia la conducta de gaz Urengoi - Pomari - Ujgorod din Ciuvasia, reiese din informatiile Bursei ICE din Londra.