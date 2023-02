Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților va incheia un contract pentru lucrari de renovare la baza sportiva care se afla in curtea Palatului Parlamentului și care conține patru terenuri de tenis. Valoarea estimata a contractului este de 2.773.109 lei, adica aproximativ 550.000 de euro. Procedura de atribuire a contractului…

- Camera Deputatilor intentioneaza sa achizitioneze un contract de lucrari de reparatii la baza sportiva, aflata in curtea Palatului Parlamentului, valoarea estimata fiind de 2.773.109 lei. Potrivit e-licitatie.ro, contractul de lucrari de reparatii la baza sportiva include si servicii de proiectare si…

- Spitalul Orașenesc Campeni a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice inca o licitație pentru dotarea cu echipamente medicale și aparatura medicala de specialitate a ambulatoriului. Valoarea totala estimata a contractului este de 12.929.609,18 lei, fara TVA. Autoritatea contractanta…

- Accesul bucureștenilor la servicii medicale la standarde occidentale devine acum mai simplu, odata cu inaugurarea Medikali. Clinica multidisciplinara este situata in sectorul 3, pe Bld. Theodor Pallady, nr. 66A, vis-a-vis de centrul comercial IKEA și pune la dispoziția pacienților peste 30 de specialitați…

- Simona Halep este suspendata provizoriu și in ciuda previziunilor sumbre nu se gandește la un verdict nefavorabil in procesul in care este acuzata de dopaj. Sportiva din Romania a tot postat in aceste zile mai multe imagini de la antrenamente. Chiar in ziua in care a inceput Australian Open 2023 le-a…

- Investitie istorica la Lugoj. Ministerul Sanatatii a anuntat ca va finanta din PNRR, constructia unui spital nou-nout in orasul nostru. Anuntul vine dupa mai bine de doi ani de cand administratia condusa de primarul ales, Claudiu Buciu, a inceput intocmirea primelor documente pentru un obiectiv pe care…

- GreenWeee, companie care se ocupa cu reciclarea electrocasnicelor, parte din Green Group, va deschide in prima parte a acestui an o fabrica noua de colectare a deseurilor de profil. „In 2023, grupul nostru de firme va continua sa investeasca in modernizarea capacitatilor existente de colectare si reciclare,…

- Republica Moldova ar putea pierde o investitie de 7 milioane de euro in domeniile imobiliar si energie verde, dupa ce unul dintre principalele grupuri de afaceri din Emiratele Arabe Unite iși retrage intenția de a investi in Republica Moldova pe o perioada nedeterminata.