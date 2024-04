Stiri pe aceeasi tema

- Un contract de 56,2 milioane de euro a fost semnat de Secretariatul General al Guvernului și Transelectrica, pentru creșterea rezilienței cibernetice, sustenabilitatea și eficientizarea rețelei de transport al energiei electrice.

- Administrația orașului Baia de Arieș a scos pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice proiectul finanțat prin PNRR intitulat „Renovarea energetica a Sediului Primariei si Consiliului Local din Orasul Baia de Aries”. Acesta dorește reabilitarea și eficientizarea din punct de vedere energetic a celor…

- Investiția in sisteme fotovoltaice devine o dilema intre eficiența costurilor și aspirația catre autonomia energetica, in contextul creșterii cererii și fluctuațiilor de preț. The post INDEPENDENȚA ENERGETICA Decizia de investiție in fotovoltaice: Balanța intre costuri și independența energetica first…

- Rețeaua de apa și canalizare va fi extinsa pe 11 strazi din Alba Iulia. Investiția este de peste 2,2 milioane de euro, cu finanțare din PNRR. Durata estimata pentru executarea lucrarilor este de 24 de luni, a anunțat Gabriel Pleșa. Inca 11 strazi și 3 tronsoane din Alba Iulia vor beneficia de rețele…

- Primarul orașului Comanești, Viorel Miron, a dezvaluit planurile ambițioase pentru imbunatațirea eficienței energetice a blocurilor din oraș, prin intermediul fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Investiția estimata se ridica la peste 27 milioane de euro, avand…

- Conducerea Orașului Sovata a demarat, in data de 29 ianuarie 2024, o licitație estimata la valoarea de 2.503.761 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea de lucrari aferente obiectivului de investiție "Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei in Cinema "Doina" din orașul…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est a anuntat, luni, ca municipiile din regiune pot accesa, incepand din 30 ianuarie, finantari nerambursabile pentru eficientizarea energetica a cladirilor publice. ‘Apelul este dedicat unitatilor administrativ-teritoriale municipii si parteneriatelor…