Terenurile de golf din Scoția ale Trump Organization ar putea fi confiscate de guvern Parlamentul din Scoția va vota miercuri o moțiune prin care sa-i ceara fostului președinte american Donald Trump sa explice sursa de finanțare a terenurilor sale de golf de pe teritoriul scoțian, plan care poate duce în cele din urma la confiscarea acestora, relateaza Insider.



Legiuitorii scoțieni vor vota moțiunea care îi va cere premierului Nicola Sturgeon sa emita un Ordin pentru Averea Neexplicata (UWO) pentru Trump.



UWO sunt instrumente legale din Regatul Unit cu ajutorul carora fostul președinte republican ar fi somat sa explice cum a platit pentru cele doua cluburi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

