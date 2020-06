Terasele din Centrul Vechi al Capitalei s-au deschis încă de noaptea trecută Centrul vechi al Bucureștiului a fost din nou animat luni de la prima ora, dupa mai mult de doua luni de restricții in care inclusiv in cursul zilei strazile au fost aproape pustii. Unii dintre cei care s-au aflat pe strazile din zona Lipscani aveau deja rezervari la terase. Angajații teraselor inca faceau ultimele aranjamente, pentru a se conforma reglementarilor impuse odata cu reluarea activitații. Cei deciși sa se așeze la o terasa erau pregatiți și cu maști, pentru situația in care ar fi avut nevoie sa intre in incinta acestora. Polițiștii locali au fost și ei prezenți in zona. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

