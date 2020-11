Teraplast va primi un ajutor de stat în valoare de 3,9 milioane euro pentru creșterea competitivității Teraplast va primi un ajutor de stat in valoare 3,9 milioane euro pentru proiectul „Creșterea competitivitații prin achiziționarea de utilaje performante și realizarea de construcții noi”, a carei valoare este de 7,9 milioane euro. Compania, care este cel mai mare producator roman de materiale de construcții, a semnat acordul de finanțare pentru proiectul depus in cadrul schemei de ajutor de stat in 2020. „Ministerul de Finanțe a ințeles importanța susținerii proiectelor care elimina importurile și echilibreaza balanța comerciala. Programul anunțat de Guvern asigura fonduri pentru lucrari de infrastructura,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

