Stiri pe aceeasi tema

- „Tester Grup, cel mai mare distribuitor auto din Iasi si zona Moldovei prin intermediul Casa Auto, a finalizat procesul de reamenajare totala a centrului de service pentru automobile cu motor termic, hibride si electrice pe care il detine in Iasi. Centrul beneficiaza acum de tehnologii energetice sustenabile,…

- Nissan va produce modelele electrice Qashqai si Juke la fabrica din SunderlandGrupul auto nipon Nissan ar urma sa anunte vineri ca este decis sa produca vehicule electrice (EV) la fabrica sa din Sunderland, Marea Britanie, ceea ce va ajuta la mentinerea a 6.000 de locuri de munca, transmite BBC,…

- Ventilarea adecvata: Aerisirea regulata a incaperilor este primul pas esențial. Deschide ferestrele și ușile pentru a permite aerului proaspat sa circule, eliminand astfel particulele de fum și mirosul persistent de tutun.Folosirea odorizantelor de aer: Alege odorizante de aer de calitate, care neutralizeaza…

- Vești bune pentru pacienții cu afecțiuni urologice din Salaj. Recent a fost achiziționat pentru secția de Urologie un laser ultraperformat „Cyber Ho – Quanta System de 100 ww” și o platforma de insuflare AIRSEAL pentru laparoscopia tridimensionala, Spitalului Județean de Urgența Zalau fiind printre…

- Fosta fabrica de sticla Cristiro va fi pusa la pamant, iar in locul sau va fi ridicat un magazin de bricolaj Leroy Merlin. Se pregatește o investiție de 10 milioane de euro. Potrivit bistritabusiness.ro , fabrica de sticla Cristiro va fi pusa la pamant in curand. In locul sau urmeaza sa fie ridicat…

- Fosta fabrica de sticla Cristiro va fi pusa la pamant, iar in locul sau va fi ridicat un magazin de bricolaj Leroy Merlin. Francezii ar investi la Bistrița nu mai puțin de 10 milioane de euro. Potrivit bistritabusiness.ro , fabrica de sticla Cristiro va fi pusa la pamant in curand. In locul sau urmeaza…

- Incepand din acest an, compania bistrițeana Datacor produce tablouri electrice și pregatește o noua hala in Parcul Industrial Bistrița Sud, in valoare de peste un milion de euro. Compania Datacor a inceput sa produca din acest an tablouri electrice. Pregatește, de asemenea, și o noua hala, a treia la…

- Recent, Ucraina a primit din Statele Unite imprimante 3D de nivel industrial avansate, care ii permit sa produca piese de schimb esențiale pentru echipamentele militare. William LaPlant, subsecretarul american al Apararii pentru achiziții și intreținere, a dezvaluit ca ucrainenii au finalizat instruirea…