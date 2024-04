Stiri pe aceeasi tema

- Emma Ștefan este o vedeta indragita și face diminețile mai frumoase la Radio Zu. De-a lungul anilor a trecut prin mai multe perioade dificile și marturisește ca are anumite „trucuri” pe care le pune in aplicare pentru a merge mai departe, avand zambetul pe buze.

- Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a vorbit, in cadrul unui interviu recent, despre un nou fenomen care ia amploare la nivel european. Vorbim aici despre tendința mafiei de a se implica tot mai mult in evaziunea fiscala și mai puțin in activitațile criminale cu risc mare pentru…

- De frica scumpirilor, romanii scurteaza lista de cumparaturi și vaneaza reducerile. Coșul de cumparaturi conține acum doar cinci produse și acelea atent alese, cu doua mai puțin decat in urma cu trei ani, potrivit unei analize retailzoom. Fața de 2021, platim cu 30% in plus per vizita la magazin.

- Oricine iși dorește o casa curata și fara pic de praf, care sa miroasa a proaspat. Din pacate, multe gospodine se confrunta cu praful din locuința și cauta soluții pentru a scapa de acesta. De regula, mediul urban este locul unde particulele de praf se formeaza de la trafic, poluare, polen și alte materiale…

- Este cunoscut faptul ca un consum de carne roșie, mai mult de 3 zile pe saptamana, creeaza probleme de sanatate. Exista insa cateva trucuri simple care te ajuta sa reduci cat mai mult carnea din alimentație.

- Pielea este organul cel mai mare al corpului și are nevoie de hidratare adecvata pentru a ramane sanatoasa și catifelata. Hidratarea pielii ajuta la menținerea elasticitații și supleței acesteia, prevenind uscarea, iritarea și apariția ridurilor. Prin menținerea unui echilibru adecvat de apa in piele,…

- Ai crede ca este suficient sa speli tacamurile cu apa și detergent, insa, in realitate, daca vrei sa faci tacamurile sa straluceasca, iata ce trucuri trebuie sa știi!Deseori se observa pete pe tacamuri chiar daca le-ai spalat corect. Urmele uscate de apa pot arata inestetic, așa ca iata cum faci tacamurile…

- Metoda Mayr a fost dezvoltata cu un secol in urma de medicul austriac Franz Xaver Mayr (cunoscut și ca FX Mayr) acum 100 de ani. Aceasta dieta implica reducerea glutenului și a lactatelor și mancatul lent.