- Terapia - o companie Sun Pharma anunța ca la data de 20 ianuarie 2021 vor intra în țara aproximativ 1.125.000 de tablete de FluGuard (favipiravir), aceasta noua tranșa de medicament anti COVID-19 fiind cea mai mare cantitate pe care compania a livrat-o…

- Daca ne referim la Europa, pierderile cele mai mari de vieți omenești asociate SARS-COV-2 le regasim in Marea Britanie, Italia și Franța, nu foarte departe de cifrele din aceasta țara fiind și Federația Rusa. Mai mult din cei aproape 92,5 milioane de oameni infectați la nivel mondial, deja 66 de milioane…

- Anunțul a fost facut de dr. Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, potrivit HotNews.ro.​Cele 110.000 de doze care vor ajunge in țara luni reprezinta ultimul lot din totalul de 770.000 de tablete de Favipiravir, sub brandul FluGuard pe care Terapia Cluj le-a adus in țara in ultimele trei luni. Aceste doze…

- Vaccinul ''Sputnik V'', alternativa ruseasca la vaccinurile occidentale, va fi de cateva ori mai ieftin decat cele produse de companiile Pfizer si Moderna si va putea fi transportat incepand din luna februarie la temperaturi cuprinse intre 2 si 8 grade Celsius, a declarat luni agentiei EFE Kiril Dmitriev,…

- Bucuresti, 23 octombrie 2020. Terapia - o companie SUN PHARMA (Terapia), anunța ca incepand cu 28 noiembrie 2020 aduce in țara cel de-al doilea lot de 440.000 tablete de Fluguard (favipiravir), antiviralul folosit cu succes pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Alte 110.000 de…

- 550.000 de tablete de Fluguard (Favipiravir), antiviral folosit cu succes pentru tratarea pacienților infectați cu Covid-19, vor ajunge in Romania in perioada urmatoare. 440.000 incepand de luna aceasta, iar alte 110.000 de tablete pana la data de 15 decembrie 2020, pentru a acoperi astfel nevoia urgenta…

- Acest procent creste la 43% in Europa si la 66% in Japonia, in timp ce consumatorii din India (19%) si China (18%) sunt semnificativ mai optimisti. La nivel global, respondentii consumatori considera ca modul in care fac cumparaturi se va schimba pe termen lung, iar 39% au declarat ca vor…