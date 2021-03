Terapia a demarat probele tehnologice pentru fabricarea Favipiravir în țară Fabrica de medicamente Terapia din Cluj a inceput probele tehnologice in vederea posibilitații de a fabrica Favipiravir in țara. Imediat ce acesta posibilitate va fi confirmata, Terapia va incepe producția in Romania. Compania farmaceutica Terapia a anunțat intrarea in țara a unei noi transe de 1.165.000 de tablete de FluGuard (favipiravir), folosit in tratamentul CoViD-19, conform protocolului national de tratament. Aceste doze vor fi distribuite unitaților medicale desemnate tratarii pacientilor CoViD-19, prin Alliance Healthcare. Daca posibilitatea de a produce Favipiravir in țara va fi confirmata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

