Fostul ministru al Economiei in guvernarea Basescu-Boc, baronul portocaliu de Teleorman, Adriean Videanu, a revenit in politica mare, fiind in spatele finului sau, ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, pe care-l vrea ministru al Finanțelor, dar s-a cam uitat ca a fost implicat de a lungul timpului intr-o mulțime de afaceri controversate. Cumetria solida și veche dintre Videanu și Burduja Ceea ce nu s-a facut public este faptul ca Adriean Videanu are o relație foarte apropiata cu fostul bancher de la Bancorex și Raiffeisen, Marinel Burduja, nimeni altul decat tatal actualului ministru al…