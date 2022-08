Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni dupa ce Alex Belc a ridicat premiul pentru regie la secțiunea „Un certain regard” de la Cannes, lungmetrajul „Metronom” e din nou caștigator, de data asta al marelui premiu al secțiunii internaționale de la festivalul din Ierusalim. Zvacnirile pentru libertate ale unui grup de liceeni din…

- Dupa ce a ridicat, in urma cu doua luni, un premiu pentru regie in cadrul secțiunii Un certain regard, la Cannes, privirea regizorul Alex Belc urmarea cu entuziasm fiecare secvența care se scurgea din proiecția lungmetrajului „Metronom” intr-o piața plina din Cluj-Napoca, intr-o dupa-amiaza de final…

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au devenit Kurt Cobain și au cantat in stilul Nirvana piesa Smells Like Teen Spirit. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a cincea ediție a sezonului 17. Cei doi au pus in scena un moment incendiar.

- Emblematica chitara electrica Fender Mustang din 1969 a lui Kurt Cobain, pe care artistul a cantat in videoclipul formatiei Nirvana din 1991 „Smells Like Teen Spirit”, a fost adjudecata, duminica, pentru aproape 5 milioane de dolari la Julien’s Auctions, scrie Variety. Fii la curent cu cele…

- Emblematica chitara electrica Fender Mustang din 1969 a lui Kurt Cobain, pe care artistul a cantat in videoclipul formatiei Nirvana din 1991 „Smells Like Teen Spirit”, a fost adjudecata, duminica, pentru aproape 5 milioane de dolari la Julien’s Auctions, scrie Variety.

- Thiago Motta (39 de ani), in prezent antrenor la Spezia, in Serie A, s-ar afla pe lista de posibili inlocuitori ai lui Mauricio Pochettino la PSG! Mauricio Pochettino are zilele numarate la PSG. Antrenorul argentinian va parasi proaspata campioana a Franței la capatul sezonului, iar șeicii de la carma…

- Real Madrid vrea sa il transfere pe David Ospina (33 de ani), portarul lui Napoli, care va ramane liber de contract la finalul sezonului. Campioana din La Liga ii cauta deja un inlocuitor lui Andriy Lunin (23 de ani), portarul de rezerva al madrilenilor. Ucraineanul, care a prins doar 4 meciuri in acest…

- Selecționerul primei reprezentative a Romaniei, Edi Iordanescu (43 de ani), a trimis 27 de convocari preliminare pentru jucatori din afara țarii, pentru meciurile din Nations League programate in iunie. Intre 4 și 14 iunie, naționala Romaniei va disputa primele meciuri oficiale din mandatul lui Edi…