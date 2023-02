Avocatul medicului Dan Tesloianu a declarat ca „existau persoane care nu-și permiteau dispozitivele” și ca „nimeni nu vorbește de cate vieți a salvat acest doctor”. Medicul cardiolog Dan Tesloianu a fost arestat preventiv, pentru o perioada de 30 de zile, in dosarul stimulatoarelor cardiace reutilizate, provenite de la pacienți decedați. „Am avut la dispoziție doua ore sa formulam o aparare. Este dorința sa sa nu faca declarații in acest moment. Nimeni nu spune ca s-au salvat și vieți. Domnul doctor are in spate o cariera de 21 de ani și a efectuat 4.000 de intervenții“, a spus Marius Todeanca,…