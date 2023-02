Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care marcheaza un an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, condamna ferm agresiunea Moscovei si reitereaza solidaritatea neclintita cu poporul si conducerea Ucrainei, indica un comunicat al PE postat joi pe website-ul…

- Prin intensificarea retoricii ca Federatia Rusa ar planui o lovitura de stat in Republica Moldova, Chisinaul vrea sa abata de la sine acuzatiile pentru esecul politicilor sale sociale si economice, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-o interventie miercuri in Duma de Stat (camera…

- Cei mai inalti responsabili ai Uniunii Europene s-au reunit vineri la Kiev pentru a-si afisa sprijinul fata de procesul de aderare a Ucrainei la blocul comunitar, intr-un moment in care atacurile se intensifica in estul tarii, relateaza France Presse. Acest summit, care se desfasoara dupa aproape un…

- „Vom mentine presiunea asupra Kremlinului atat timp cat va fi necesar, cu un regim de sanctiuni aspru. Vom extinde aceste sanctiuni la cei care sustin militar razboiul Rusiei, precum Belarusul si Iranul”, a spus Von der Leyen intr-o conferinta de presa.„Si vom veni cu noi sanctiuni impotriva Belarusului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Exporturile de gaze ale Gazprom in afara fostului bloc sovietic au scazut cu 45,5% in 2022, potrivit rezultatelor anunțate luni, dupa un an marcat de o scadere brusca a livrarilor catre Europa in urma sancțiunilor occidentale impotriva ofensivei din Ucraina. Directorul general al Gazprom, Alexei Miller,…

- Deficitul bugetar al Rusiei in 2023 este posibil sa fie mai mare decat cel planificat la 2% din PIB, in conditiile in care plafonarea pretului petrolului diminueaza veniturile din exporturi ale Rusiei, a declarat luni ministrul Finantelor, Anton Siluanov, o noua povara fiscala intr-un moment in care…

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,72 dolari, sau cu 3,4%, pana la 83,70 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 2,28 dolari sau cu 2,9%, la 79,77 dolari pe baril. Rusia ar putea reduce productia de petrol cu 5% pana la 7% la inceputul lui 2023,…