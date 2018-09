Teodorovici, noi precizari despre serviciile medicale in functie de cat platesti CASS: Nimeni nu va avea de suferit

Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu va avea de suferit si nu va primi mai putin pe zona de asistenta medicala, in conditiile in care romanii ar trebui sa primeasca din partea Guvernului cele mai bune optiuni in orice domeniu, inclusiv in domeniul sanatatii, a afirmat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a raspuns,…

- "In primul rand, cred cu tarie ca fiecarui cetatean trebuie sa-i fie respectat dreptul constitutional de a-i fi ocrotita sanatatea. Totodata, consider ca un sistem de servicii functional este acela care se bazeaza pe principiile echitatii, universalitatii si solidaritatii, nicidecum unul care sa duca…

- Sistemul "cat platești, atat primești" ar putea sa se aplice curand și in Romania. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat, vineri, ca se ia in calcul și gandirea unui sistem de pachete de servicii medicale diferențiate in funcție de contribuția ficaruia la asigurarile de sanatate. …

- Romanii ar trebui sa aiba acces la servicii medicale in functie de contributia pe care o platesc. Asta sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Acesta a declarat ca ar trebui sa existe pachete de servicii diferentiate in functie de cat cotizam la stat.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, considera ca este normal sa existe mai multe pachete de servicii medicale, iar cetatenii sa aiba acces la ele in functie de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). "In functie de cat platesti pe CASS, sa ai facute mai multe variante,…

- Ministerul Finantelor va realiza o analiza si, pana la finele acestui an, va face o propunere la nivelul Guvernului referitoare la supraacciza pe carburanti, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la postul public de televiziune, lasand sa se inteleaga faptul ca ar fi in favoarea…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca viața unor oameni depinde de rectificarea bugetara, menționand ca nu se poate face rectificare parțiala, așa cum a sugerat președintele Romaniei. Teodorovici a precizat ca fondul de rezerva al Guvernului este zero."Domnul președinte ne da…

- La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta si pentru modificarea si completarea Legii 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale prin centrele de…