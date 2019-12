Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca isi doreste un proiect politic nou, in care nici stanga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv in functie de interesul politic imediat" si care sa puna, in centrul sau, romanii si Romania, "dincolo de interesele partinice".



"Imi doresc sa incetam sa mai traim in lumea aceasta politica a iluziilor si deziluziilor pe care, in mod repetat, ni le vand si ni le confirma oamenii politici prin efectul demagogiei, ca defect fundamental al democratiei. Imi doresc un proiect politic nou, in care nici stanga, nici dreapta,…