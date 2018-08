Teodorovici, comision oprit de bănci: "Schimbare radicală! Nu au voie" "Multi oamen nu folosesc cardul pentru ca stiu ca se percepe comision. Cunosc oameni care nu platesc de pe card, ca au 300 de lei și ca le ia banca cinci lei la transfer", a exemplificat Radu Tudor, in timpul emisiunii Punctul de Intalnire, de la Antena 3 Ministrul de Finanțe a lamurit cum sta, de fapt, situația: "Cand omul plateste catre stat o obligatie de plata, nu va percepe comision banca, nici cele private. Bancile nu au voie sa perceapa comisione in cazul platilor catre stat. Ca eu, stat, pot sa decid sa iti las tie, ca banca, banii pe care trebuie sa ti-i dau dupa ce i-ai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

