Teodora Sava, romanca de 16 ani care a facut senzatie la Roma (VIDEO)

- Victorie de senzație a Simonei Halep, la turneul de la Roland Garros. Romanca a invins-o cu 6-2, 6-1 pe belgianca Elise Martens și s-a calificat in sferturile competiției. Halep va intra in posesia unui premiu de 380.000 de euro, pentru calificare, și I se vor adauga 430 de puncte WTA. Simona Halep…

- Mihaela Buzarnescu a trecut fara prea mari emotii de adversara intalnita in primul sau meci la actuala editie a turneului de la Paris. Romanca in varsta de 30 de ani, aflata pe locul 32 mondial, a invins-o pe americanca Vania King (29 de ani, locul 1276 WTA) in doua seturi, 6-3, 6-3, si va juca […]…

- Dupa victoria de senzatie contra rusoaicei Maria Sarapova, rezultat care, cu siguranta i-a adus si un mare plus la capitolul moral, Simona se pregateste duminica de marea finala a turneului de la Roma. Romanca aflata pe prima treapta a topului WTA o va avea ca adversara pe Elina Svitolina, jucatoarea…

- Start frumos de competitie pentru Irina Begu, la Madrid Open. Romanca a trecut fara mari probleme, sambata, de letona Jelena Ostapenko. In mai putin de doua ore, va intra pe teren si Simona Halep. Tot in cursul acestei zile joaca si Mihaela Buzarnescu. S-au jucat doua seturi, 6-3, 6-3, iar meciul in…

- Romanca se apropie tot mai mult de finala actualei editii ale turneului din metropola turca. Begu a avut nevoie de o ora si 46 de minute pentru a trece de Christina Mchale, in meciul disputat miercuri in cadrul competitiei din Turcia. Irina a invins-o pe americanca in varsta de 25 de ani, aflata pe…

- Simona se apropie tot mai mult de ultimul act al competitiei de pe taram american. Romanca aflata pe treapta 1 in clasamentul mondial a trecut, in meciul disputat in cursul noptii de miercuri spre joi, de croata Petra Martici, jucatoarea aflata pe locul 51 WTA. A fost o infruntare in care Halep a castigat…

- Romanca aflata pe locul 35 in ierarhia mondiala a pierdut meciul din turul secund al turneului american. Cirstea a avut ca adversara o jucatoare cu mult mai experimentata decat ea, pe fostul numar 1 mondial, Venus Williams, a 8 -a favorita la castigarea actualei editii a competitiei de la Indian Wells.…