Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 54 de ani din judetul Mehedinti a fost ucisa de propriul fiu, care ar fi consumator de droguri. Crima a avut loc in Drobeta Turnu Severin. Cei doi locuiau impreuna, dupa ce femeia divortase. Barbatul este cunoscut ca si consumator de droguri. Anchetatorii au fost alertati de fratele suspectului,…

- Caz șocant in Italia. O bandanta de naționalitate romana a fost angajata pentru a avea grija de o femeie cu dizabilitați in Italia. Insa, aceasta a fost, de curand, condamnata la o pedeapsa de trei ani și patru luni de inchisoare, in urma tratamentului inuman aplicat persoanei asistate.

- Intr-un eveniment tulburator care a zguduit comunitatea din Timișul de Jos, autoritațile au descoperit trei pakistanezi și un indian, victime ale unei infracțiuni de lipsire de libertate, inchisi intr-un apartament din Brașov. Totul a ieșit la lumina in dimineața zilei de 13 februarie 2024, cand o a…

- O femeie nu a muncit nici macar o zi, dar a reușit sa incaseze peste 100.000 de euro de la stat. A fost acuzata de frauda, insa ce idee a avut ea? Este vorba despre o femeie din Italia. Aceasta a inventat 12 sarcini și a pretins ca ar fi nascut cinci copii, doar ca sa nu munceasca, dar sa fie platita.…

- Andreea Marin a reușit sa slabeasca 15 kilograme in doar 3 luni, schimbandu-și total stilul de viața. Nu i-a fost ușor, insa a luat o decizie importata pentru a se simți din nou bine in pielea ei. Pentru ca iși tine permanent fani la curent cu ceea ce face și acum, vedeta a venit cu o marturisire sincera,…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Gaești au intervenit, sambata de dimineața, in jurul orei 06.53, la un accident rutier produs in afara localitații Dragodana. Șoferul unui autoturism, in varsta de 40 de ani, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. O…

- Mihaela Gabi Ianoși, o alpinista romanca, și-a pierdut viața pe varful Aconcagua din Argentina. Romanca avea 56 de ani. Ultimul filmuleț a fost postat de sportiva pe 16 ianuarie pe contul de facebook și arata chiar plecarea femeii in drumeție.

- Astazi, 23 ianuarie a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Cosmonauților. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, o femeie de 51 de ani din Salsig, aflata in calitate de pieton, a fost surprinsa…