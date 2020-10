Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, intrunit marți, 13 octombrie, l-a numit pe Teodor Țigan in funcția de director general, cu un mandat pana la 31 decembrie 2021. Selecția directorului general al Romsilva s-a derulat conform Ordonanței de Urgența 109/2011 privind…

- Selectia directorului general al Romsilva s-a derulat conform Ordonantei de Urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a demarat in luna iulie, iar la procedura de selectie s-au inscris doi candidati. In urma finalizarii procedurii, efectuata de un expert independent…

- Sphera Franchise Group, care opereaza restaurantele KFC (in Romania, Italia si Moldova) si Pizza Hut si Taco Bell (in Romania), l-a numit pe Calin Ionescu director general executiv pana la data de 1 mai 2023. Acesta fusese numit in functia de director general executiv interimar al companiei incepand…

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) au aprobat astazi propunerea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Ghimbav, avizata favorabil de Direcția de Sanatate Publica Brașov și de Inspectoratul Școlar Județean, de a trece din „scenariul roșu” la funcționarea in „scenariul…

- Doszhanov Abzal a fost numit director general al Rompetrol Well Services, compania de servicii petroliere la sonda a KMG International, in urma renuntarii lui Timur Zhetpisbayev la mandatele de director general si membru al Consiliului de Administratie. Abzal a fost director general al Rominserv,…

- CARANSEBES – In plina pandemie, managerul interimar al Spitalului Municipal de Urgența din Caransebeș (SMUC) și-a inaintat demisia insa mai ramane la conducere pentru maxim 45 de zile. In acest timp, Consiliul de Administrație (CA) al SMUC trebuie sa faca toate demersurile pentru organizarea concursului…

- Ilie Marius este noul director general provizoriu la Neptun Olimp SAIn Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata recent decizia cu numarul 9 al societatii Neptun Olimp SA, din data de 16 iunie 2020.In urma sedintei din data de 16 iunie a Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp…