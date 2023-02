Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro au surprins-o pe Raluca Turcanu intr-un moment in care nu se afla in Parlamentul Romaniei. Aceasta a mers la spital, avand o punga de cadou in mana, apoi s-a indreptat catre o alta locație.

- Ioana Basescu are un ajutor de nadejde pe care se poate baza in orice situația. Fiica fostului președinte al Romania a fost surprinsa de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews. Aceasta a avut de rezolvat mai multe treburi importante pe care le-a dus la bun sfarșit.

- Si asta pentru ca anii interbelici reprezinta o scurta perioada de relativa stabilitate si nimeni nu poate evita intrebarea unde ar fi ajuns romanii daca istoria nu s-ar fi pravalit peste ei in mod catastrofal. Pe de alta parte, poate ca nu ar fi fost o pravalire catastrofala daca lumea romaneasca ar…

- Karateka Clubului Sportiv Targoviște au incheiat la inalțime ultimul concurs din acest an. Sportivii antrenați de Ionuț Munteanu au reușit sa obțina rezultate importante la ediția din acest an a Cupei Scorpion, gazduita de Sala Apollo din București. La capatul unor evoluții foarte bune, sportivii clubului…

- Dupa accident, Monica Macovei a cerut instanței ca pe latura civila sa dispuna efectuare unei expertize tehnice auto, pentru a vedea in ce stare este autoturismul ei și, de asemenea, pentru a vedea care sunt daunele produse in urma accidentului rutier.Aceasta a cerut aceleiași instanțe sa dispuna cercetari…

- Oana Radu, in varsta de 29 de ani și Catalin Dobrescu s-au casatorit civil in 2020 și deși toata lumea se aștepta ca cei doi sa anunțe nunta, iata ca in prezent, aceștia nu și-au facut niciun plan. Intrebata cand vor face cununia religioasa, interpreta a raspuns sincer. „Cand se termina razboiul, zice…

- Braul Maicii Domnului este pus spre inchinare, alaturi de racla cu mana facatoare de minuni a Sfantului Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Mare, de duminica, ora 14:00, in Biserica Sf. Gheorghe Nou din Capitala. Este pentru prima data cand relicva de preț ajunge in Capitala, potrivit Realitatea…

- Procurorii Parhetului Curții de Apel Constanța au fost dați in judecata de fostul Ministru al Justiției, Monica Macovei. Aceasta contesta expertiza in cazul accidentului produs la Mangalia și susține ca nu e vinovata de ranirea grava a unui motociclist. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Sectorului…