- La data de 27 ianuarie, polițiștii din Baia Mare au fost solicitați sa intervina la un imobil situat pe strada Ion Luca Caragiale, unde o femeie in varsta de 31 de ani din Baia Mare și-ar fi injunghiat soțul in varsta de 42 de ani. Victima a fost transportata la Spitalul Județean Baia Mare pentru acordarea…

- Femeia in varsta de 30 de ani, care și-a ucis fata de 9 ani in bataie, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, potrivit deciziei luate joi Tribunalul Galati, scrie Digi24. Miercuri, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galati au demarat o ancheta pentru omor asupra unui membru al familiei.„Un…

- Femeia, in varsta de 42 de ani, din comuna Zagon, județul Covasna, se afla in arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetata pentru comiterea infractiunii de violenta in familie, in forma tentativei la omor, relateaza Covasna Media.Asta dupa ce, in ultima zi a anului trecut, in urma unei dispute…

- Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna au anuntat, miercuri, ca o femeie este cercetata pentru comiterea infractiunii de violenta in familie, in forma tentativei la omor.“Inculpata, in varsta de 42 de ani, in data de 31.12.2023, in jurul orelor 17:30-18:00, in timp ce se afla intr-un…

- O femeie in varsta de 31 de ani din judetul Galati a fost arestata la domiciliu dupa ce si-a injunghiat sotul cu un cutit. Anchetatorii au stabilit ca ea se afla in stare avansata de ebrietate la momentul comiterii faptei, potrivit news.roReprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Galati au anuntat,…

- Eleva de 16 ani din Oradea, care a injunghiat un profesor chiar de fața cu mama ei si cu directoarea liceului, a fost arestata preventiv pentru tentativa de omor. Fata a vrut sa se razbune pe profesor, dupa ce a prins-o noaptea cu iubitul sau in camin. In fața judecatorului de la Tribunalul Bihor a…

- O tanara din Viișoara a fost arestata preventiv azi, in urma deciziei Tribunalului Cluj. In urma cu 2 zile, ea l-a injunghiat pe un tanar de 17 ani, care ulterior s-a prezentat la spital. Citește și: Barbat injunghiat in piept la Campia Turzii! Agresorul este o femeie! ”Admite propunerea formulata de…